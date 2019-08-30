العمليات المشتركة تعلق على أنباء تواجد البغدادي في صحراء الانبار

2019/08/30 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن عمليات "إرادة النصر"، فتشت حتى الآن مايعادل 10% من مساحة العراق....

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