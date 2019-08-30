2019/08/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي ...وما أكثر المتردّدين والعاجزين عن تحديد مرشّحهم.وهو وضع لم نعشه في انتخابات 2014 إذ كان الاختيار منذ البدء، واضحا بسبب الاستقطاب الحدّي: «اليمين في مقابل اليسار».يحقّ للناخبين اليوم، إبداء علامات الحيرة والقلق بعد ما حفّت حول المسار الانتخابي علامات تثبت الانزياح عن المتوقّع والمنشود.فهذه انتخابات تُدار بقوّة المال والجاه والسلطة وبأساليب المكر والدهاء...ويُهيمن عليها العنف بأشكال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#آمال قرامي - حيرة الناخبين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#آمال قرامي - حيرة الناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).