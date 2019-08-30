كاظم حبيب - رسائل تعزية: وفاة المناضل والكاتب الشجاع الرفيق إبراهيم الخياط

2019/08/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب الرفيق العزيز رائد فهمي المحترم/ سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفاق الأعزاءببالغ الحزن والأسى تلقيت النبأ المحزن والأليم، نبأ وفاة الرفيق العزيز والمناضل الجسور والشاعر والكاتب والصحفي المميز إبراهيم الخياط، أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب في العراق.لقد خسر الشعب العراقي والحزب الشيوعي العراقي، واتحاد الأدباء والكتاب، وجمهرة المثقفات والمثقفين والأديبات والأدباء الديمقراطي......

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