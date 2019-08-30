محمد زويتنات - العَلمنة سبيلا لِنزع القداسة عن الفاعل السياسي ومحاسبته؛

2019/08/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زويتنات أمام الظواهر الطبيعية التي استطاع العِلم المعاصر مُتسلحا بالتقنية فهم وتفكيك عِللها المُسببة بل والتنبؤ والتحكم في ميكانيزماتها الحتمية وتطويع سيروراتها لأغراض ونزوعات بشرية (مع ضرورة التحفظ على دلالة تلك الأغراض)، وأمام اكتساح التفسيرات المادية،التقناوية موضوعات وأشياء العالم لدرجة أضحى الإنسان متحررا من مخاوفه وخرافاته القروسطوية فنزع بالتالي "السحر والأسطرة عن العالم" بتعبير ماكس فيبر،واقترب من......

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