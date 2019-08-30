2019/08/30 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – نينوى

اعلنت وزارة الدفاع، العثور على كميات من الأسلحة والعتاد في مناطق ريفية غرب محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كميات من الاسلحة غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كميات من الاسلحة غرب نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).