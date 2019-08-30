2019/08/30 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الجمعة، شعائر اخرى للشعائر الحسينية في تغيردة له بتوتير.واعتبر الصدر، أن الشعائر الحسينية هي ربيع اسلامي وانساني”، مستبعداً أنها “تكون محصورة في البكاء واللطم والحزن والتطبير والزنجيل”.وتبين الصور ادناه التغريدة الكاملة للصدر:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يقدم 10 شعائر حسينية “مغايرة”.. ويصفها بالربيع الإسلامي والإنساني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يقدم 10 شعائر حسينية “مغايرة”.. ويصفها بالربيع الإسلامي والإنساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).