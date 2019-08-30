الصدر: الشعائر الحسينية لا تعني الصبر على بلاء الظالمين وتحكمهم بالأموال والأنفس

2019/08/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة، على ان الشعائر الحسينية ليست مجرد حزن وبكاء وطقوس، مششدا على انها تلهم الصبر على البلوى وعدم التذمر، وفي الوقت نفسه لا تعني الصبر على بلاء الظالمين وتحكمهم بالأموال والأنفس وإهمال متطلبات المواطنين.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، اطلعت عليها "الغد برس"، ان هنالك "شعائر اخرى تستلهمونها من الامام الحسين غير تلك التي اعتدتم على سامعها، وتاتون بها في محرم الحرام، منها، عدم الصبر على بلاء الظاملين، وتحكمهم بالاموال والانفس وتركهم الخدمات وسرقتهم الاموال وما شاكل ذلك".

وتابع "ان لا تعطوا اصواتكم للفاسدين والظالمين، افلا تتذكرون قول الامام الحسين مثلي لا يبايع مثله، فقد ثار وانتفض لاجل الفقراء، فلتكن اعظم شعائرنا في محرم، التصدق على الفقراء بكل مودة واحترام، وبلا استنقاص، فلا تنفقوا كل اموالكم على المواكب، وتنسون الفقراء المتعففين، ولتكن شعائركم ايضا مواساة المنصفين من اهل السنة واعطائهم عربون محبة، ولا تنسوا الطوائف الاخرى".

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