2019/08/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تعلن ضبط كميات من الأسلحة والعتاد غربي نينوى

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