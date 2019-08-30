2019/08/30 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _jFWjvMZtLg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى : مغيبو الموصل تجاوز عددهم حاجز الـ 20 ألف مختطف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى : مغيبو الموصل تجاوز عددهم حاجز الـ 20 ألف مختطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).