الوقف السني : غدا السبت غرة شهر محرم

2019/08/30 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس أعلن الوقف السني اليوم الجمعة أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر محرم الحرام.وذكر بيان للوقف تلقت “خطوة برس” نسخة منه “نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت الموافق 31/8/2019 هو غرة شهر محرم الحرام

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