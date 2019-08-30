2019/08/30 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تمكنت مفارز الدفاع المدني لمحافظة كربلاء، اليوم الجمعة من اخماد حريق اندلع في محال تجارية بقضاء الهندية.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “مفارز الدفاع المدني حاصرت النيران في محال الندافة التي اشتعلت بسبب تماس كهربائي، وحالت دون توسعه الى محال اخرى”.ودعت المديرية اصحاب المحال التجارية الى “القيام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع بمحال تجارية في كربلاء وكالة خطوة برس.

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