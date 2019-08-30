التربية تعلن تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية والمتوسطة يوم غد

2019/08/30 | 20:54

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية والمتوسطة يوم غد السبت، إلى يوم الأحد.

ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية، في خبر عاجل، أن "وزارة تعلن تأجيل امتحانات المرحلة الاعدادية والمتوسطة يوم غد إلى ما بعده، بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري".

وكان ديوان الوقف السني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، يوم غد السبت، أول أيام شهر محرم، للعام الهجري 1440.

وقال الديوان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي، فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت الموافق 31/8/2019، هو غرة شهر محرم الحرام للعام 1440 هـ".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، يوم غد السبت، أول أيام شهر محرم، للعام الهجري 1440.

وقال ديوان الوقف السني، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، الجمعة، موافقته على صرف (15) مليار دينار عراقي لمختلف المؤسسات الصحية في محافظة البصرة ، مشيراً الى ان هذه التخصيصات المالية جاءت بجهود مشتركة للحكومة المحلية بشقيها

بغداد اليوم _ البصرة

أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الجمعة، عن قرب فتح مجمع القصور الرئاسية أمام المواطنين، والعوائل البصرية.

وقال أسعد العيداني، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجمع القصور الرئاسية، سيفتح أمام العو

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