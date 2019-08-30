منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء “نصب الهولوكست” في المغرب

2019/08/30 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد أوليفر بينكوفسكي رئيس منظمة “بيكسل هيلبر” الألمانية ومالك مشروع نصب الهولوكوست في المغرب، الذي دمرته سلطات الحوز الاثنين الماضي، رفع دعوى قضائية بالتعويض.وكتب بينكوفسكي على “فيسبوك”، أنه “تمكن من الحصول على تأشيرة إقامة جديدة لبقائه كمستثمر أجنبي بالمغرب، وإذ هدم نصب الهولوكست فسيقوم بإعادة بنائه بعد حصوله على الترخيص مجددا، والأمر ذاته […]

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