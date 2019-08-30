2019/08/30 | 21:02

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عاجل ..



التربية تعلن تاجيل امتحانات يوم غد الى بعده

الجمعة

30

أب

2019 :

08:38 pm

148

اعلن المكتب الاعلامي لمعالي وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل

ان امتحان يوم غد السبت المصادف 31/8/2019 للمرحلة الاعدادية

والمتوسطة تم نقله الى اليوم الذي يليه ويستمر الجدول على ماهو علية

وذلك بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري .

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