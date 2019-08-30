2019/08/30 | 21:02

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العثور على وكر لعصابات داعش في منطقة تل حمة بمحافظة كركوك !

الجمعة

30

أب

2019 :

08:35 pm

31

الناطق باسم الداخلية : مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن

وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية

دقيقة تعثر على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل حمه

بمحافظة كركوك، احتوى على 8 عبوات و8 مساطر و200 طلقه m16ودرع للاشخاص

ورايه لعصابات داعش الإرهابي و4 صواريخ قاذفه ومشلحين و3 رمانات

دفاعية. ومن جانب اخر تمكنت المفارز اعلاه من ضبط وكر اخر في قرية عنانة

بمحافظة كركوك وجد بداخله ملابس عسكرية ومخازن عتاد BKC وافرشة منام،

وقد تم حرق الوكر ين واحالة المواد المضبوطه الى الجهات المختصة.

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