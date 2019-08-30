الوقف السني: غدا السبت ..غرة شهر محرم

2019/08/30 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف السني ان يوم غد الاحد، هو غرة شهر محرم الحرام .واوضح الديوان في بيان له الليلة ” نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت هو غرة شهر محرم الحرام للعام ١٤٤١هـ”

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