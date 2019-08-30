التربية تعلن تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية والمتوسطة يوم غد

2019/08/30 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التربية، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية والمتوسطة يوم غد

السبت، إلى يوم الأحد.

ونقلت

قناة العراقية شبه الرسمية، في خبر عاجل، أن “وزارة تعلن تأجيل امتحانات

المرحلة الاعدادية والمتوسطة يوم غد إلى ما بعده، بسبب العطلة الرسمية لبدء العام

الهجري”.

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