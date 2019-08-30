الداخلية تعلن العثور على “وكرين” لتنظيم داعش في كركوك

2019/08/30 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

اعلنت

وزارة الداخلية، مساء الجمعة، عن العثور على “وكرين” لتنظيم داعش في

محافظة كركوك.

وقال

الناطق باسم الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن مفارز

استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة واستناداً

لمعلومات استخباراتية دقيقة عثرت على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل

حمه بمحافظة كركوك، مبينا ان الوكر احتوى على 8 عبوات و8 مساطر و200 طلقه m16 ودرع للاشخاص ورايه لعصابات داعش الإرهابي

و4 صواريخ قاذفه ومشلحين و3 رمانات دفاعية.

واشار

الناطق الرسمي، الى أن المفارز اعلاه تمكنت من ضبط وكر اخر في قرية عنانة بمحافظة

كركوك وجد بداخله ملابس عسكرية ومخازن عتاد BKC وافرشة منام، مشيرا الى حرق الوكر ين واحالة

المواد المضبوطة الى الجهات المختصة.

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