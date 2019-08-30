أحمد الجبوري: عدد المغيبين في المناطق المحررة تجاوز 12 الف شخص

2019/08/30 | 21:37

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كشف النائب أحمد الجبوري عن اعداد المفقودين في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي

وبين في تغريدة على حسابه بتويتر، أن أعداد المفقودين في المناطق المحررة بلغ اكثر من اثني عشر الف شخص، موضحا أن من ضمن المفقودين من تم تصفيتهم على يد داعش وأخفيت جثثهم في مقبرة الخسفة بنينوى معظمهم من منتسبي الجيش والشرطة.

وأضاف ان أكثر من الف وستمئة منتسب لم يتمكنوا من الهرب من الموصل عام الفين واربعة عشر، والحكومة اعتبرتهم تاركين للخدمة وهاربين وليس شهداء بحسب تعبيره.

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