وزير الكهرباء يناقش “هبوط الفولتية” مع وفد من محافظة ذي قار

2019/08/30 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الجمعة، بحث المشاكل التي تواجهها المحافظة مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب، فضلاً عن الووقف على مشاكل هبوط الفولتية في المحافظة.وترأس الخاقاني وفداً من المحافظة بينهم شيوخ ووجهاء عشائر جنوب الناصرية للقاء وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب.وقال الخاقاني، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “خلية شُكلت برئاسة وزير الكهرباء وعضوية عدد من المدراء العامين والوكلاء والمستشارين في الوزارة وممثلين عن الحكومة المحلية لمتابعة جميع مشاكل قطاع الكهرباء في المحافظ فضلاً عن متابعة المشاريع المهمة والمتلكئة في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، خصوصاً بعد التوصل إلى إتفاق يقضي بضرورة سرعة العمل وإيجاد الحلول الناجعة لحل أزمة الكهرباء”، مشيراً إلى أنه “تم توجيه عدد من وكلاء الوزير بالمباشرة في وضع المعالجات لمشاريع المحطة المركبة ومحطة الشطرة التحويلية على القرض الياباني ومحطة جنوب الناصرية وخط البصرة ـ الجبايش وعدد آخر من المشاريع المتلكئة”.وأضاف الخاقاني، أن “الإتفاق تضمن حل مشكلة هبوط الفولتية في مناطق شمال وجنوب المحافظة بما يضمن إنهاء معاناة الأهالي وتحسين واقع الكهرباء خلال الفترة المقبلة”.

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