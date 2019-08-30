2019/08/30 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا الشبابي يهزم الامارات ويتوج ببطولة غرب آسيا المركز الخبري الوطني.

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