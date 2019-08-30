بيان عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم الحرام 1441هـ

2019/08/30 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم الحرام في مساء يوم الجمعة 30 آب 2019م، يعلن مكتب الإمام الخالصي ان يوم غد السبت 31 آب 2019م، هو متمم لشهر ذي الحجة الحرام لعام 1440هـ، وان يوم الأحد المصادف 1 أيلول 2019م، هو أول ايام شهر محرم الحرام لسنة 1441هـ.

عظم الله اجورنا واجوركم واحسن الله لنا ولكم العزاء بمصاب عترة رسول الله (ص).

مكتب الإمام الخالصي

29 ذو الحجة 1440هـ

30 آب 2019م

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