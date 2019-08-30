اياد علاوي يدعو البرلمان لتشريع قانون يلزم الحكومة بوضع سقف زمني لحسم ملف المفقودين

2019/08/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي مجلس النواب الى تشريع قانون يلزم الحكومة بوضع سقف زمني يحسم ملف المفقودين.

واوضح في بيان، أن الحروب والصراعات التي شهدها البلد منذ عقود غيّبت حوالي مليون شخص بحسب احصائية اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، مبينا أن ابناء هؤلاء وزوجاتهم وامهاتهم يعيشون ظروفاً قاسية، بانتظار اجراءات حكومية تكشف مصيرهم وظروف اختفائهم.

وشدد على ضرورة أن تشكيل هيئة خاصة لمتابعة ملف المفقودين والمغيبين، لوضع حداً لمعاناة اطفالهم ونسائهم، ومعالجة الاثار الاجتماعية الخطيرة التي ترتبت على ذلك.

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