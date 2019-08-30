اليورو يتراجع لأدنى مستوى في عامين

2019/08/30 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

تراجع اليورو أثناء التعاملات، عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2017، فيما أرجعه محللون في جانب منه إلى

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