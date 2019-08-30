2019/08/30 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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العهد نيوز – اربيل
اعلنت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين العراقيين التي تتخذ اقليم كردستان مقرا لها ، الافراج عن ستة عراقيين بينهم امرأة وفتاتان وطفل من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تفرج عن 6 عراقيين بينهم 3 نساء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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