تركيا تفرج عن 6 عراقيين بينهم 3 نساء

2019/08/30 | 21:49

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العهد نيوز – اربيل

اعلنت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين العراقيين التي تتخذ اقليم كردستان مقرا لها ، الافراج عن ستة عراقيين بينهم امرأة وفتاتان وطفل من

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