العثور على وكرين لداعش في كركوك

2019/08/30 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، عن العثور على “وكرين” لتنظيم داعش في محافظة كركوك.وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة عثرت على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل حمه […]

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