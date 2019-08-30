2019/08/30 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن موقف مطار بغداد الدولي، عن تخفيض اجرة مبيت العجلات داخل المطار.وذكر بيان تلقت خطوة برس نسخة منه ان “اجرة مبيت العجلات داخل المطار من ١٢ الف الى ١٠ الف باليوم الواحد كمبيت للسيارة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخفيض أجرة موقف السيارات في مطار بغداد وكالة خطوة برس.

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