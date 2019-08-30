التربية تؤجل امتحان يوم غد الى بعده بسبب عطلة العام الهجري

2019/08/30 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن تأجيل امتحانات الدور الثاني للدراسة المتوسطة والاعدادية التي تصادف يوم غد السبت، الى اليوم الذي يليه.وقال الوزارة في بيان مقتضب تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان “تأجيل الامتحانات يأتي بسبب عطلة العام الهجري الجديد 1441”.انتهى25

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