 غوغل تكشف عن عملية اختراق ضخمة لهواتف آيفون

2019/08/30 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت شركة غوغل عن سلسلة من عمليات اختراق هواتف آيفون من خلال مواقع الويب الضارة.وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن باحثين يعملون لدى مبادرة غوغل الأمنية (Project Zero) كشفوا عن مجموعة من المواقع التي تم اختراقها، والتي استضافت لسنوات سلسلة من عمليات الاستغلال التي تستهدف نماذج آيفون العاملة بواسطة الإصدار الحالي من […]

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