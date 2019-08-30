النائب خالد العبيدي يبدي استغرابه من الصمت تجاه ملف المفقودين والمغيبين

2019/08/30 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي، استغرابه من تجاهل الجهات المعنية، الدفاع عن حقوق المغيبين.

وخاطب في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، من اسماهم “الفاعلين والمتسترين والصامتين والمتهربين” من الدفاع عن المغيبين والمخطوفين، والذين وصل عددهم الى الالاف، خاطبهم بالقول، إن صمتهم المريب يعطي الشرعية للقرارات الظالمة، والاجراءات الدموية التي لحقت بكل المغيبين والمفقودين العراقيين، خلال الفترات السابقة، مختتما بيانه بمقولة “ان التاريخ لن يرحم الظالمين”

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