تأجيل امتحانات التربية ليوم غد الى بعده بسبب عطلة بدء العام الهجري الجديد

2019/08/30 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن تأجيل امتحانات المرحلة الاعدادية والمتوسطة المقررة يوم غد السبت الى ما بعده بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري الجديد.وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية وكالة قصي السهيل، في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان امتحان يوم غد السبت المصادف 31/8/2019 للمرحلة الاعدادية والمتوسطة تم […]

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