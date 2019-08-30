وفاة 142واصابة 4567 بحوادث سير خلال العام الحالي بذي قار

2019/08/30 | 22:08

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار اكرم جودة الزيدي عن وفاة 142 شخصا واصابة 4567 بحوادث مرورية من بداية العام الحالي وحتى شهر اب الجاري .وقال الزيدي ان ” دائرة صحة ذي قار سجلت في الثمانية اشهر الماضية 142 حالة وفاة و4567 حالة اصابة ، في حوادث سير في المحافظة “.ولفت الى ان ” العامين الماضيين سجلت فيهما 979 حالة وفاة واكثر من 15،000 اصابة “.

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