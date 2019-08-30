وفد حكام البصرة ينهي معسكره التدريبي ويعود الى المحافظة

2019/08/30 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عاد وفد الحكام الاتحاديين التابع الى الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة إلى المحافظة بعد انتهاء المعسكر التدريبي الذي أقيم في العاصمة الاذرية باكو.وقال الحكم الاتحادي غسان جاسب ان المعسكر لاقى نجاحا في جميع جوانبه الادارية والفنية من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد اقامة وحدات تدريبية اخرى […]

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