عضو بمجلس ديالى: أزمة مقبرة الشريف يعود تاريخها الى أكثر من عامين

2019/08/30 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني ان حقيقة ازمة مقبرة الشريف التي برزت قبل ايام يعود تاريخها لاكثر من عامين والتي تلخصت بقيام الوقف الشيعي بعرض قطعة أرض ضمن حدود المقبرة للاستثمار لبناء دور سكنية للشهداء واطئة الكلفة.وقال الكيلاني في بيان اليوم إن “الأرض متروكة ضمن حدود المقبرة […]

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