2019/08/30 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xGrR-Ea69XA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد حنان الفتلاوي | #في_متناول_اليد #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد حنان الفتلاوي | #في_متناول_اليد #الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).