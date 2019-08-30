أمانة مجلس الوزراء تعلن انطلاق حملة واسعة لكري وتطهير نهر دجلة في بغداد

2019/08/30 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

الأمانة العامة لمجلس الوزراء اطلاق حملة واسعة لكري وتطهير واسعة لكري وتطهير نهر

دجلة في العاصمة بغداد.

وذكرت

الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استجابة لتوجيه رئيس

الوزراء ولغرض اضفاء لمسه جمالية على نهر دجلة وتوسيع مجرى النهر لاستيعاب اي طارئ

وخصوصا قرب حلول الموسم الشتوي”.

وتابعت

“تنطلق يوم غد حملة واسعة لكري وتطهير وازالة الترسبات من نهر دجلة في

المنطقة الواقعة قرب الجسر المعلق، وسط العاصمة”.

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