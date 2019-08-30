السامرائي يطالب الحكومة بالتحقيق في مصير آلاف المغيبين من أبناء المناطق المحررة

2019/08/30 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

طالب

عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، الحكومة بالتحقيق في مصير آلاف

المغيبين من أبناء المناطق المحررة، ومحاسبة المتورطين في هذا الملف.

وكتب

السامرائي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” في اليوم العالمي للمغيبين

قسراً، نجدد مطالبتنا للحكومة باتخاذ موقف وطني ينسجم مع خطابها بأنها تحترم كل

مواطنيها وتعاملهم بالسوية”.

وأضاف:

“يجب التحقيق بمصير الاف المغيبين من أبناء المناطق المحررة ومحاسبة

المتورطين عن تغييبهم قسراً مهما كانت الجهة التي تحميهم”.

وزادت

في الأيام القليلة الماضية، مطالبات نواب وشخصيات سياسية للحكومة ببذل جهودا أكبر

في متابعة ملف المغيبين قسريا من أبناء المناطق المحررة، ويُقدر عددهم بالالاف.

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