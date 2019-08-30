الويفا ينحاز للمشجعين. ويحدد سقف تذاكر دوري الأبطال

2019/08/30 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة سيبلغ 70 يورو (77 دولارا) في دوري أبطال أوروبا و45

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