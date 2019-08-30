ترامب ينفي علاقة أميركا بانفجار صاروخ فضاء إيراني

2019/08/30 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون للولايات المحدة أية علاقة بانفجار صاروخ الفضاء الإيراني لدى إطلاقه أمس الخميس.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مرفقة بصورة عن قرب لموقع الإطلاق بعد التفجير، إن "الولايات المتحدة ليس لها يد في فشل إطلاق صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا".

وأضاف "أتمنى لطهران حظا موفقا لمعرفة ملابسات ما حدث".

وانفجر صاروخ إيراني يحمل اسم "سفير 1"، أمس الخميس، على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه، وذلك بسبب بعض المشكلات الفنية، وفق ما ذكر مسؤول إيراني لوكالة "رويترز".

وكانت صور للأقمار الصناعية أظهرت، الخميس، بقايا انفجار صاروخ في مركز فضاء إيراني، كان سيقوم بإطلاق قمر صناعي انتقدته الولايات المتحدة.

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