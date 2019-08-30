2019/08/30 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتشلت الشرطة النهرية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، جثة شاب مجهول الهوية من نهر الديوانية وسط المدينة.

وذكرت مديرية شرطة الديوانية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة الديوانية، انتشل عصر اليوم جثة مواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر 25 عاما تقريباً، من نهر الديوانية قرب جسر حي رفعت، وسط المدينة".

ونبهت المديرية "العوائل من السماح لأولادهم بالسباحة في الانهر لعدم ضمان سلامتهم مع الخبره التي يملكونها والذهاب إلى المسابح العامة لتواجد فيها عدد من المنقذين والمعلمين للسباحة حفاظا على أرواحهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر الديوانية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).