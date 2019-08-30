أطعمة تساعد على محاربة الحر الشديد

2019/08/30 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تضر درجات الحرارة المرتفعة بعض الناس خصوصا مرضى الضغط والقلب والسكر، وهناك بعض الأطعمة تساعدك على الحماية من الحر الشديد.تسبب درجات حرارة الجو العالية بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، وذلك حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح، وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق.لكن عمل هذه الوظائف يمكن أن […]

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