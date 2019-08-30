الحشد الشعبي يعلن القبض على مرتكبي عملية اغتيال

2019/08/30 | 22:27

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، عن تفاصيل حادثة قتل مدني في سوق شعبي بناحية قره تبه شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث (بغداد اليوم)، ان "حادثة قتل مدني في سوق شعبي داخل ناحية قره تبه، (112كم شمال شرق ب

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن عمليات "إرادة النصر"، فتشت حتى الآن مايعادل 10% من مساحة البلاد.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن العميد يحيى رسول قوله، إن "

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح وسط سوق شعبي، شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن"مدنيا قتل بنيران شخص يحمل سلاح خفيف في سوق الخضر والفواكه وسط ناحية قره

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