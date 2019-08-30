ليوث الرافدين يثأرون من الامارات ويتوجون ببطولة غرب اسيا

2019/08/30 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]توج منتخبنا العراقي الشبابي لكرة القدم ببطولة غرب اسيا بنسختها الاولى، مساء اليوم الجمعة، بعد فوزه على نظيره الاماراتي بفارق الركلات الترجيحية، في المباراة النهائية للبطولة، التي اختتمت اليوم في فلسطين.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بتعادل الفريقين بدون اهداف، ليلجأ المنتخبان الى الركلات الترجيحية، والتي ابتسمت لصالح منتخبنا العراقي بواقع (4-2).ليأثر ليوث الرافدين من خسارتهم في المباراة الاولى لهم في دور المجموعات امام الامارات (4-2)وكان المنتخب الاردني قد حصد المركز الثالث بعد تفوقه على نظيره الفلسطيني، في حين نال المنتخب البحريني المركز الخامس في البطولة على حساب المنتخب القطري.

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