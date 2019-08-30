التربية توجل امتحان الدور الثاني للصفوف المنتهية من يوم غد إلى اليوم الذي يليه

2019/08/30 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة التربية، الجمعة، تأجيل امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الاعدادية والمتوسطة المقررة اجراؤها يوم غد السبت، الى اليوم الذي يليه.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت [اين] نسخة منه، إن “وزيرة التربية قصي السهيل قرر تأجيل امتحان يوم غد السبت المصادف 31/8/2019 للمرحلة الاعدادية والمتوسطة تم نقله الى اليوم الذي يليه”.وأكدت، أن “الجدول سيستمر على ماهو علية وذلك بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري”.

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