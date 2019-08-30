(تجمع كتاب الحشد..بفخ التحزب وايران والسستاني) و”لا نريد مكة..ككربلاء مذلة للشيعة العرب”

2019/08/30 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

نتناول محورين، مترابطين..



يكشف كيف (القلوب الطيبة جسر للمخططات الدنيئة):

لتجمع (كتاب الحشد)..



رسالة محبة..



لمن احترمهم..



(احذروا استمرار الوقوع بالفخ الايراني واحزاب الفاسدين)..



فالكتاب المتحزبين وقفوا على الحياد لانهم وجدوكم بديل عنهم ..هذا المكر السياسي ..الذي اوقعكم يا استاذ نعيم الهاشمي الخفاجي..



وصالح المحنه..



واخرين..



والمستقلين معكم من تجمع الكتاب المدافعين عن الحشد..



بفخ (الاحزاب السياسية والمتحزبين بالمحصلة)..



دافعتم عن الاحزاب من حيث لا تعلمون ..



استثني منكم (الاستاذ راجي العوادي) الذي كان مدافعا ولكن بنفس الوقت حذرا..



فادرك الكثير من ما لم تدركونه انتم..

فلماذا تصورن يا استاذ نعيم الهاشمي الخفاجي..



القضية بين (كتاب متحزبين..وبينكم) و(اختزلتم المستقلين بتجمعكم واعتقدتم انتم من المستقلين)؟؟ وكأن ليس هناك مستقلين اخرين رافضين لمليشية الحشد وسياساتها..



ورافضين للاحزاب السياسية..



معا..



ثم الاغرب انك تتكلم عن المتحزبين؟؟ سؤال اليس مليشة الحشد هي باساسها واجهات سياسية للاحزاب يا عزيزي نعيم الهاشمي الخفاجي المحترم؟

فملشية العصائب، بدر، النجباء، سرايا عاشوراء، المجلس الاعلى، الكتائب، حزب الله، حزب الدعوة جميعهم لديهم احزاب سياسية وحكموا منذ سنوات ولحد الان..



ولديهم اجنحة عسكرية مليشياتيه ايضا..



فانكم من حيث لا تعلمون دافعتم عن الاحزاب بدفاعكم عن المليشيات الحشدوية..



وهنا وقع الشيعة العرب بالمطب والفخ الايراني اللعين..

ثم انكم تدافعون عن فتوى الكفائي..



للسستاني..



والغريب انتم بالضد منه بدفاعكم عن المليشيات التي تتبع ايران وولاية الفقيه (كالعصائب وقيس الخزعلي، وبدر وهادي العامري..



الخ)..



ولا تتبع السيد السستاني ومرجعية النجف التي لا تطرح ولاية الفقيه..



فكيف تفسرون ذلك؟؟ لماذا لم نجد بمقالاتكم دفاع عن فرقة العباس القتالية ولواء علي الاكبر مثلا اليست هذه تتبع العتبات المقدسة (ومرجعية السستاني بالمحصلة)؟

والاغرب ان المرجعية السستاني الايرانية..



تكتب لكم كتاب شكر؟؟ في وقت لم نجد معظمكم يذكر فصائل المتطوعين الكفائيين..



التي لا تتبع ولاية الفقيه كلواء علي الاكبر وقوات فرقة العباس القتالية..وامثالها..



والاغرب ان السستاني لم يذكر مصطلح الحشد عبر وكلاءه منذ صدور فتواه ولحد اليوم ويطلق عليهم متطوعين..



في حين انكم وقعتم بالدفاع عن مصطلح الحشد الذي طرح المالكي وربعه ومليشيات ايران؟؟

وهذا ليس غريب على السستاني الايراني..



(فالسستاني سد الباب بوجه السياسيين..



ولكن الغريب لم يدعو للخروج عليهم..كما دعى للخروج لانتخابهم بعد عام 2003) والمصيبة يفتح الباب للقوى السياسية الايرانية الحاكمة بطهران التي تدعم هذه القوى السياسية الفاسدة بالعراق..



؟؟ ثم انتم ضد نظرية ولاية الفقيه (فرضا ان كنتم كذلك) ولكن تدافعون عن احزاب ومليشيات ولي الفقيه الايرانية الخيانية العميلة..فيطبق عليكم المثل (كيف تجعل عدوك يدافع عنك..



) وهذا الفخ الذي وقعتم فيه من قبل الفاسدين المتحزبين الحاكمين بالعراق..

وتسائلوا مع انفسكم..



(السستاني جعل المتطوعين الشيعة..



اجندة بيد هيئة حشد يراسها موالين لايران يديرهم قاسم سليماني)..



ومن اهم ادوار الحشد كما صرح بذلك (نوري المالكي) بانه حماية النظام السياسي هذا النظام السياسي الفاسد المغضوب عليه شعبيا..



ومساهمة هذه المليشيات بقمع المتظاهرين الشيعة العرب بوسط وجنوب..



وكذلك تصريحاتهم العلنية بجر الحرب لداخل العراق لصالح ايران في حال أي حرب بين ايران واي طرف دولي او اقليمي..



بكل خسة من هذه المليشيات القذرة.

واليكم ما صرح به اخيرا..



العميل الايراني..



(ابو الاء الولائي)..



وجهر بخيانته للعراق وفخره بذلك..



حيث اكد..



زعيم عصابة كتائب سيد الشهداء في الحشد: ( اذا وقعت الحرب سندخل مع ايران ضد الولايات المتحدة والامريكان رهائن)؟؟

فنسال هذا العميل الرخيص..



هل ايران دخلت حرب مع اسرائيل بعد ضربها معسكرات تابعة للحشد الايراني الولاء بالعراق؟؟ لماذا لا تضرب ايران اسرائيل من اراضيها ولو بصاروخ من 100 الف صاروخ تدعي ايران امتلاكها؟؟ ولماذا اسرائيل لا تضرب صواريخ ايران داخل الاراضي الايرانية؟؟

فمحبتي لكم يا كتاب الحشد..



فاعلموا ان قلوبكم طيبة..



ولكن معظم ما حصل لنا بان كثير من القلوب الطيبة من حيث لا تعلمون..



وقعت بفخ (المخادعين والعمائم والاحزاب)..

والمحور الثاني المرتبط بالاول:

الايرانيين يريدون نقل (مظاهر اذلال العرب..



من كربلاء الى مكة..



لتقبيل قنادر الفرس) فالحذر

فردا على (كاتبة سعودية ساذجة)..



لا تدرك ما تكتب..



ووجهة نظرها سطحية..



حيث كتبت (نداء آل سيف)..



مقالة بعنوان ( آن الأوان أن يسحب خَدَمَة زوار الإمام الحسين (ع) في كربلاء البساط من تحت أقدام حاتم الطائي)..



وطالبت بسحب كربلاء لمكة؟؟ ليتبين لكم..



بان (ذوي القلوب الطيبة..



هم جسر للمخططات الدنيئة)..

فقد كتبت نداء ال سيف ما نصه (ان الفرق شاسع ولا مجال أصلا للمقارنة ، بين ما يلقاه زائرو كربلاء وزائرو مكة ، في الأولى يستجديك الناس طمعا بالتشرف في خدمتك مجانا ، أما الثانية فما عليك إلا أن تحمد ربك كي لا تضطر للاستجداء نتيجة الأسعار المتصاعدة صاروخيا عاما بعد عام في السكن والغذاء والنقل)؟؟ نقول..



لماذا لا تنظرين لمخاطر (ما تسميه خدمة الزوار بكربلاء)..



والاذلال الذي يتعرض له العرب الشيعة بارض الرافدين كنتائج لذلك، وكسر رجولتهم وكرامتهم..



وكسر عيونهم امام الايرانيين، واذلال حتى الجنود العراقيين بمسخهم كمقبلي قنادر ..



؟

فاعلمي ان ان ثواب الحج اكثر..لان الحاج سوف يذهب بماله..



وبكرامته..



ويجاهد بنفسه..



وبكرامته..



اما في المشي والزيارة لكربلاء..اصبحت في كثير منها مجرد (ونسه) ..



تذهب الفتيات والنساء الجالسات في بيوتهن للتنفيس عن انفسهن..



وتجد الناس تذهب للاكل والشرب..



وان لا ننكر الجهد والتعب بالمشي ..



وخاصة العودة المتعبة لقلة لعدم وجود خدمات لعودتهم لمنازلهم..



فهي سهلة لديهم عندما يمشون..



وصعبة عندما يعتمدون على الدولة واصحاب المال من اصحاب السيارات ..عند عودتهم..



فالشخصية السعودية شخصية عربية قوية..



لا تذل نفسها لاحد..



وهي تدرك (بان اكرمت الكريم ملكته..



وان اكرمت الايراني اللئيم تمردا)..

ونحذر من سياسات ايرانية باذلال الشعوب الاخرى..



وخاصة العربية..



فهم يريدون نقل مظاهرة اذلال العرب بكربلاء الى السعودية نفسها..



مع الاسف..



الشخصية العراقية تم تخنيثها من قبل الايرانيين..



والانظمة التي حكمت العراق..



فيبوس الارجل والقنادر..



ويبوسها..



في حين عندما يذهب لايران لا تجد من يقدم له ولو (قطعة طعام)..



او ماء..



او حتى ولو يقبل راسه..

اليكم اذلال للعراقيين..



وجعلهم تقبل الذلة كعقيدة..



كاحد نتائج (مسخ ايران للزيارات الشيعية بالعراق):

عراقي شيعي يقبل قنادر الزوار الايرانيين قمة الاهانة:

العراق : مسح وتقبيل احذيه زائرين إيرانيين

جندي عراقي يقبل اقدام الايرانيين !!!

بعدستي ….



مسح اقدام زوار الاربعين ..



منظر تبكي له العين

ايرانيين يمنعون عراقية من الثواب:

الشيعة بالعراق يقبلون ويدلكون أرجل الايرانيين في مشهد مهين لكرامة الانسان ويتبركون بشرب قذارتهم

تداول فيديو يظهر قيام ضابط إيراني بضرب مسافرين عراقيين بالعصا في منفذ الشلامجة

تعامل الايرانيين مع العراقيين في ايران فيديو مسرب

هذا فلم اخر..



عراقيين يتألمون ..:

الايرانيين يمنعون العراقيين من الثواب ..



ويقولون للايرانيين فقط وليس للعراقيين..





ايرانيين (ضباط) يضربون العراقيين وكأنهم اي العراقيين عبيد..



باحزمة الضباط الايرانيين السفله

لحظة اعتداء وضرب المراة العراقية من قبل ضابط ايراني شاهد الفيديو /2019

(الايرانيين يدخلون ..



كلاب رقية)..



لجعل العرب الشيعة..



(ينحدجرون بوصف انفسهم كلاب)

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم ..

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