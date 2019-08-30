محكمة بريطانية تنتقم لمحمد صلاح

2019/08/30 | 22:51

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قررت إحدى المحاكم البريطانية، معاقبة صاحب "التغريدات" المسيئة للمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والتي كانت قد أثارت ضجة واسعة

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