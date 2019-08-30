الشرطة النهرية تنتشل جثة شاب مجهول الهوية من نهر الديوانية

2019/08/30 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

اعلنت شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن إنتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر الديوانية، فيما دعت المواطنين الى عدم السباحة في الانهر.

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