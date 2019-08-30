الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد انتهاك إيران للاتفاق النووي

2019/08/30 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إيران تمضي قدما في انتهاك الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ودرجة نقاء هذه المادة.

وقالت وكالة الطاقة في تقرير فصلي جديد، أوردته وكالة "رويترز"، إنها أبلغت الدول الأعضاء فيها بأن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني ارتفع منذ ذلك الحين إلى 241.6 كلغ بدرجة نقاء تصل إلى 4.5%.

وطالبت الوكالة إيران بـ"التعاون الكامل معها في الوقت المناسب"، مؤكدة أنها "تواصل تطبيق هذا الهدف مع طهران".

وفي تموز الماضي، أكدت الوكالة الأممية أن إيران تجاوزت الحد المسموح به حسب الاتفاق المبرم عام 2015 من مخزون اليورانيوم المخصب 202.8 كلغ، كما تجاوزت أيضا درجة النقاء المسموح به 3.67%.

ولا تزال هذه الأرقام بعيدة عن درجة نقاء 20% حسبما أبلغتها الجمهورية الإسلامية قبل إبرام الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 وعن 90% ما يعد درجة صالحة لإنتاج السلاح النووي.

ولم تؤثر هذه الانتهاكات بشكل ملموس على الفترة الزمنية التي تحتاج إليها إيران لإنتاج السلاح النووي (أي عام وبضعة أشهر) لكنها تزيد من الضغط على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأعلنت طهران أنها تتخلى تدريجيا عن الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي ردا على قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من الصفقة العام الماضي واستئناف ثم توسيع عقوباتها ضد الجمهورية الإسلامية.

وشددت إيران مرارا على أن برنامجها النووي يحمل طابعا سلميا حصرا.

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