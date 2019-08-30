وزير الدفاع: سنتخذ الاجراءات العسكرية تجاه الاعتداء على أية جهة عراقية

2019/08/30 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع: سنتخذ الاجراءات العسكرية تجاه أي اعتداء على أية جهة عراقية

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