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وزير الدفاع: سنتخذ الاجراءات العسكرية تجاه الاعتداء على أية جهة عراقية


وزير الدفاع: سنتخذ الاجراءات العسكرية تجاه الاعتداء على أية جهة عراقية
2019/08/30 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الدفاع: سنتخذ الاجراءات العسكرية تجاه أي اعتداء على أية جهة عراقية

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