الداخلية تعلن القبض على تاجر مخدرات في كربلاء بحوزته 42 ألف حبة مخدرة

2019/08/30 | 22:59

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بغداد اليوم _ كربلاء أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (30 اب 2019)، القبض على احد تجار المخدرات في كربلاء، فيما اشارت الى أنه كان بحوزته 42 ألف حبة مخدرة.وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبناءً الى معلومات استخباراتية من قبل المصادر، تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات في مركز محافظة كربلاء، وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته اثنان واربعون الف واربعمائة حبه مخدرة".واضاف معن، أنه "تم تدوين أقوال المتهم وإحالته للقضاء وضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وتسليمها لقسم مكافحة مخدرات والمؤثرات العقلية".

بغداد اليوم _ الانبار

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة (30 اب 2019)، القبض على مرتكبي جريمة اغتيال "ابو بكر السامرائي" في قضاء القائم.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الحشد الشعبي اللواء 45، تمكنت من القبض على ال

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، عن تفاصيل حادثة قتل مدني في سوق شعبي بناحية قره تبه شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث (بغداد اليوم)، ان "حادثة قتل مدني في سوق شعبي داخل ناحية قره تبه، (112كم شمال شرق ب

بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن عمليات "إرادة النصر"، فتشت حتى الآن مايعادل 10% من مساحة البلاد.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن العميد يحيى رسول قوله، إن "

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